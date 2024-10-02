Атака Ірану на Ізраїль — у Білому домі США відреагували

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван виступає на прес-брифінгу в Білому домі. Фото: REUTERS/Аннабель Гордон

Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. У Білому домі США заслухали доповіді стосовно наслідків та зробили заяву для Ірану.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому США і The Washington Post.

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Джейк Салліван завив, що Іран 2 жовтня випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. Він додав, що збройні сили США працювали разом з армією оборони Ізраїлю, щоб збити ракети. Зокрема Морські есмінці США приєдналися до ізраїльських підрозділів сил ППО у стрільбі з перехоплювачів.

Водночас посадовець заявив, що не володіє інформацією стосовно загиблих в Ізраїлі внаслідок атаки та знищення чи пошкодження стратегічних військових літаків внаслідок атаки Ірану.

"Коротше кажучи, виходячи з того, що ми знаємо на даний момент, ця атака, здається, зазнала поразки та неефективна. Це стало перш за все результатом професіоналізму Армії оборони Ізраїлю, але значною мірою завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки", — заявив Джейк Салліван.

Також він додав, що США будуть консультуватися з ізраїльтянами стосовно подальших кроків та ліквідації наслідків атаки Ірану.

"Ми продовжуватимемо стежити за подальшими загрозами та нападами з боку Ірану та його ставлеників. Ми особливо зосереджені на захисті військовослужбовців США в регіоні. Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", — сказав радник США з національної безпеки, не додавши подробиць про які саме наслідки йдеться.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня Білим дім оголосив, що Іран готує потужний ракетний обстріл по Ізраїлю. Згодом після масованої атаки прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран отримає жорстку відповідь.