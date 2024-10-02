Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля arrow

Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля

2 жовтня 2024 01:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Іран отримає жорстку відповідь від Ізраїля через ракетну атаку, заявив Біньямін Нетаньяху
Робота систем ППО Ізраїля "Залізний купол". Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Після сьогоднішньої наймасованішої іранської ракетної атаки на Ізраїль прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це. 

Про заяву прем'єр-міністра Ізраїля інформує CNN.

Читайте також:

Про яку відповідь Ірану заявив прем'єр Ізраїля

Біньямін Нетаньяху у своїй промові для громадян країни сказав, що ця потужна іранська атака провалилась завдяки злагодженим діям всіх ізраїльтян та "найсучаснішої системи ППО" ЦАХАЛ, тобто "Залізного купола".

"Іран зробив сьогодні велику помилку — і він заплатить за неї. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захистити себе і нашої рішучості відплатити нашим ворогам", — сказав він.

Прем'єр пообіцяв і надалі дотримуватися правила —  хто б не напав на Ізраїль, той отримає напад від Ізраїля. 

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку". Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

Іран Ізраїль залізний купол війна ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:35 ЗСУ показали, як знищують окупантів — ворог втратив 50% своїх сил і відступив

02:30 Мобілізація вчителів до лав ЗСУ — чи збережеться зарплата та робоче місце

02:26 Лунін вперше відреагував на травму Куртуа і звернувся до Анчелотті

01:43 Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля

01:32 Батько дитини з інвалідністю ухилився від мобілізації — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:32 За яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років — пояснення адвокатів

01:09 Фото і відео наслідків атак Ірану на Ізраїль — місцеві позують з уламками ракет

01:09 Довбик не вийде в основному складі на наступний матч Роми

00:35 Віцепрезидент МОК хоче повернути росіян в спорт — українські міністри проти

00:30 Виїзд за кордон у відрядження під час війни — коли це можливо

02:35 ЗСУ показали, як знищують окупантів — ворог втратив 50% своїх сил і відступив

02:30 Мобілізація вчителів до лав ЗСУ — чи збережеться зарплата та робоче місце

02:26 Лунін вперше відреагував на травму Куртуа і звернувся до Анчелотті

01:43 Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля

01:32 Батько дитини з інвалідністю ухилився від мобілізації — що вирішив суд

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:32 За яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років — пояснення адвокатів

01:09 Фото і відео наслідків атак Ірану на Ізраїль — місцеві позують з уламками ракет

01:09 Довбик не вийде в основному складі на наступний матч Роми

00:35 Віцепрезидент МОК хоче повернути росіян в спорт — українські міністри проти

00:30 Виїзд за кордон у відрядження під час війни — коли це можливо

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті