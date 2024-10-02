Іран отримає жорстку відповідь від Ізраїля через ракетну атаку, заявив Біньямін Нетаньяху

Робота систем ППО Ізраїля "Залізний купол". Фото: Скриншот

Після сьогоднішньої наймасованішої іранської ракетної атаки на Ізраїль прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це.

Про заяву прем'єр-міністра Ізраїля інформує CNN.

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Біньямін Нетаньяху у своїй промові для громадян країни сказав, що ця потужна іранська атака провалилась завдяки злагодженим діям всіх ізраїльтян та "найсучаснішої системи ППО" ЦАХАЛ, тобто "Залізного купола".

"Іран зробив сьогодні велику помилку — і він заплатить за неї. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захистити себе і нашої рішучості відплатити нашим ворогам", — сказав він.

Прем'єр пообіцяв і надалі дотримуватися правила — хто б не напав на Ізраїль, той отримає напад від Ізраїля.

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку". Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.