Ракетна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня — у ЦАХАЛі пообіцяли відповісти

Робота залізного купола. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Іран у вівторок, 1 жовтня, запустив понад сотню ракет по Ізраїлю. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі анонсував відповідь країни на ракетну атаку.

Про це пише Times of Israel.

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Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність" та продовжать завдавати потужних ударів на Близькому Сході, "як це було протягом останнього року".

Щодо сьогоднішньої ракетної атаки з боку Ірану він зазначив, що ізраїльська та американська системи ППО працювали ефективно.

⚡️Damage after Iranian strikes on “Israel” pic.twitter.com/XOZk1LIjYA — War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024

"Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", — сказав речник ЦАХАЛу.

Наразі триває розслідування результатів іранської атаки, тому детальна інформація не розкривається з міркувань безпеки.

"Іран здійснив серйозний акт сьогодні вночі і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону", — додав Хагарі.

🇮🇱🇮🇷 15 minutes Iranian missiles hitting Israel … supercut pic.twitter.com/OABH2cWfb4 — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2024

Водночас збройні сили США готові надати Ізраїлю "додаткову оборонну підтримку".

"Наші сили залишаються готовими надати додаткову оборонну підтримку і захистити сили США, що діють в регіоні після захисту від запущених Іраном ракет, націлених на Ізраїль", — зазначив анонімний американський чиновник.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.