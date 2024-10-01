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Ізраїль анонсував потужну відповідь Ірану на ракетну атаку

1 жовтня 2024 22:20
Євгенія Брюховецька - редактор
Ракетна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня — у ЦАХАЛі пообіцяли відповісти
Робота залізного купола. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Євгенія Брюховецька - редактор

Іран у вівторок, 1 жовтня, запустив понад сотню ракет по Ізраїлю. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі анонсував відповідь країни на ракетну атаку.

Про це пише Times of Israel.

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Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність" та продовжать завдавати потужних ударів на Близькому Сході, "як це було протягом останнього року".

Щодо сьогоднішньої ракетної атаки з боку Ірану він зазначив, що ізраїльська та американська системи ППО працювали ефективно.

"Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", — сказав речник ЦАХАЛу.

Наразі триває розслідування результатів іранської атаки, тому детальна інформація не розкривається з міркувань безпеки.

"Іран здійснив серйозний акт сьогодні вночі і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону", — додав Хагарі.

Водночас збройні сили США готові надати Ізраїлю "додаткову оборонну підтримку".

"Наші сили залишаються готовими надати додаткову оборонну підтримку і захистити сили США, що діють в регіоні після захисту від запущених Іраном ракет, націлених на Ізраїль", — зазначив анонімний американський чиновник.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка. 

Іран Ізраїль війна обстріли ракети ракетний удар

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