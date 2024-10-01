Ракетна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня — у ЦАХАЛі пообіцяли відповісти

Ізраїль анонсував потужну відповідь Ірану на ракетну атаку
Іран у вівторок, 1 жовтня, запустив понад сотню ракет по Ізраїлю. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі анонсував відповідь країни на ракетну атаку.
Про це пише Times of Israel.
Обстріл Ізраїлю
Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю "продовжують працювати на повну потужність" та продовжать завдавати потужних ударів на Близькому Сході, "як це було протягом останнього року".
Щодо сьогоднішньої ракетної атаки з боку Ірану він зазначив, що ізраїльська та американська системи ППО працювали ефективно.
⚡️Damage after Iranian strikes on “Israel” pic.twitter.com/XOZk1LIjYA— War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024
"Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", — сказав речник ЦАХАЛу.
Наразі триває розслідування результатів іранської атаки, тому детальна інформація не розкривається з міркувань безпеки.
"Іран здійснив серйозний акт сьогодні вночі і підштовхує Близький Схід до ескалації. Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону", — додав Хагарі.
🇮🇱🇮🇷 15 minutes Iranian missiles hitting Israel … supercut pic.twitter.com/OABH2cWfb4— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2024
Водночас збройні сили США готові надати Ізраїлю "додаткову оборонну підтримку".
"Наші сили залишаються готовими надати додаткову оборонну підтримку і захистити сили США, що діють в регіоні після захисту від запущених Іраном ракет, націлених на Ізраїль", — зазначив анонімний американський чиновник.
Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.
За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.
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