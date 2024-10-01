Співпраця Росії та Ірану — в ISW вказали на розширення партнерства між країнами

Російська делегація в Ірані. Фото: росЗМІ

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном Мішустін заявив, щодо сподівається на підписання угоди про стратегічне партнерство на майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться в Казані з 22 по 24 жовтня.

Також представник Росії провів перемовини з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Резою Арефом, під час яких обговорювалися можливості російських інвестицій у різні галузі іранської економіки. Крім того, важливою темою стали переговори з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом щодо розширення співпраці в енергетичному секторі.

Посол Ірану в Росії Казем Джалалі зазначив, що особлива увага приділяється розвитку торговельно-економічних відносин між країнами.

"Російські та іранські офіційні особи, ймовірно, розглядають розширення економічного та фінансового співробітництва як необхідну складову загальної активізації російсько-іранських відносин", — зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що Іран не передав Росії жодної зброї з моменту його вступу на посаду в кінці липня. Він також заявив на пресконференції, що ісламська республіка буде продовжувати розвивати свою ракетну програму.

Також ми писали, що Сполучені Штати та Велика Британія стурбовані тим, що Російська Федерація ділиться з Іраном ядерною секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити цю країну до створення ядерної зброї. Своєю чергою Іран передає Росії балістичні ракети для війни з Україною.