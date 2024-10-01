Сотрудничество России и Ирана — в ISW указали на расширение партнерства между странами

Российская делегация в Иране. Фото: росСМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Мишустин заявил, что надеется на подписание соглашения о стратегическом партнерстве на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

Также представитель России провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, в ходе которых обсуждались возможности российских инвестиций в разные отрасли иранской экономики. Кроме того, важной темой стали переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнеджадом по расширению сотрудничества в энергетическом секторе.

Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что особое внимание уделяется развитию торгово-экономических отношений между странами.

"Российские и иранские официальные лица, вероятно, рассматривают расширение экономического и финансового сотрудничества как необходимую составляющую всеобщей активизации российско-иранских отношений", — отмечают аналитики ISW.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Иран не передал России ни одного оружия с момента его вступления в должность в конце июля. Он также заявил на пресс-конференции, что исламская республика будет продолжать развивать свою ракетную программу.

Также мы писали, что Соединенные Штаты и Великобритания обеспокоены тем, что Российская Федерация делится с Ираном ядерной секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить страну к созданию ядерного оружия. В свою очередь Иран передает России баллистические ракеты для войны с Украиной.