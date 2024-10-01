Іран готує удар балістичною ракетою по Ізраїлю, — Білий дім

Іранська балістична ракета. Фото: Reuters

У вівторок, 1 жовтня, Білий дім оголосив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка свідчить про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю. У Вашингтоні повідомили, що допоможуть Ізраїлю перехопити все, що спрямує Іран.

Про це повідомило видання CNN.

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"У Сполучених Штатів є ознаки того, що Іран готується неминуче завдати удару балістичною ракетою по Ізраїлю. Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цього нападу. Прямий військовий напад з боку Ірану на Ізраїль призведе до серйозних наслідків для Ірану", — повідомив представник адміністрації США.

Вашингтон також підтвердив готовність підтримати Ізраїль у нейтралізації потенційних атак з боку Ірану. Американський чиновник нагадав, що Сполучені Штати вже надавали аналогічну допомогу в квітні, коли Іран здійснив ракетну та дронову атаку на Ізраїль. Тоді більшість загроз було успішно відбито.

Після цієї заяви Армія оборони Ізраїлю заявила, що наразі не фіксує негайної загрози з боку Ірану. Прессекретар ізраїльських військових Даніель Хагарі повідомив, що військові літаки постійно патрулюють повітряний простір для виявлення можливих небезпек.

"Ми перебуваємо в стані найвищої готовності як у наступі, так і в обороні", — додав Хагарі.

Раніше ми писали, що під час ракетного ізраїльського удару по Бейруту загинув лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла.

Також днями ЦАХАЛ знищив одного з командирів Хезболли Ібрагіма Акіла у Бейруті.