Израиль ликвидировал командира Хезболлы Ибрагима Акила

Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира Хезболлы при ударе по Бейруту
Израильская армия подтвердила ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлы" Ибрагима Акила. Он погиб во время авиаудара по Бейруту.
Об этом сообщает прессслужба ЦАХАЛ.
Ибрагим Акил был убит в Бейруте
Израильские военные и источник в службах безопасности в Ливане сообщили СМИ, что Ибрагим Акил погиб с другими высокопоставленными членами элитного подразделения "Хезболла" во время авиаудара.
"Хезболла" тоже подтвердила смерть своего лидера в ночь на 21 сентября. Там не предоставили подробностей, как он погиб, но назвали его "одним из своих высших лидеров". Затем там уточнили, что он был убит в южном пригороде Бейрута Дахийе.
Среди пострадавших высокопоставленных чиновников есть по меньшей мере шесть других командиров "Хезболлы", в ЦАХАЛ утверждают, что уничтожили десять человек. Источник службы безопасности сообщил СМИ, что несколько ракет попали в гараж здания, где проводили собрание элитные военные. Взрыв уничтожил нижние этажи здания, где Ибрагим Акил проводил встречу.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара по Бейруте погибли 14 человек, количество жертв может еще расти, спасатели до сих пор разбирают завалы. Также на данный момент известно о 66 раненых, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Кто такой Ибрагим Акил
ЦАХАЛ описывает его как исполняющего обязанности командира подразделения спецназа Radnaw и члена высшего военного совета "Хезболлы".
Карьеру он начал в 1980-х годах в аппарате "Исламский джихад", отвечающем за нападения "Хезболлы" за пределами Ливана, и принимал участие во многих нападениях, совершенных в разных странах против невинных международных организаций и граждан. С 2004 года получил высокий пост руководителя операций "Хезболла".
Напомним, власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Недавно израильские самолеты атаковали несколько объектов "Хезболла" на юге Ливана.
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