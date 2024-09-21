Израиль ликвидировал командира Хезболлы Ибрагима Акила

Машины скорой помощи в южном пригороде Бейрута. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Израильская армия подтвердила ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлы" Ибрагима Акила. Он погиб во время авиаудара по Бейруту.

Об этом сообщает прессслужба ЦАХАЛ.

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Ибрагим Акил был убит в Бейруте

Израильские военные и источник в службах безопасности в Ливане сообщили СМИ, что Ибрагим Акил погиб с другими высокопоставленными членами элитного подразделения "Хезболла" во время авиаудара.

"Хезболла" тоже подтвердила смерть своего лидера в ночь на 21 сентября. Там не предоставили подробностей, как он погиб, но назвали его "одним из своих высших лидеров". Затем там уточнили, что он был убит в южном пригороде Бейрута Дахийе.

Среди пострадавших высокопоставленных чиновников есть по меньшей мере шесть других командиров "Хезболлы", в ЦАХАЛ утверждают, что уничтожили десять человек. Источник службы безопасности сообщил СМИ, что несколько ракет попали в гараж здания, где проводили собрание элитные военные. Взрыв уничтожил нижние этажи здания, где Ибрагим Акил проводил встречу.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара по Бейруте погибли 14 человек, количество жертв может еще расти, спасатели до сих пор разбирают завалы. Также на данный момент известно о 66 раненых, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Кто такой Ибрагим Акил

ЦАХАЛ описывает его как исполняющего обязанности командира подразделения спецназа Radnaw и члена высшего военного совета "Хезболлы".

Карьеру он начал в 1980-х годах в аппарате "Исламский джихад", отвечающем за нападения "Хезболлы" за пределами Ливана, и принимал участие во многих нападениях, совершенных в разных странах против невинных международных организаций и граждан. С 2004 года получил высокий пост руководителя операций "Хезболла".

Объявление о розыске и денежном вознаграждении в случае обнаружения Ибрагима Акила. Фото: Государственный департамент США

Напомним, власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Недавно израильские самолеты атаковали несколько объектов "Хезболла" на юге Ливана.