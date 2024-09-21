Ізраїль ліквідував командира Хезболли Ібрагіма Акіла

Машини швидкої допомоги в південному передмісті Бейрута. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Ізраїльська армія підтвердила ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіла. Він загинув під час авіаудару по Бейруту.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

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Ібрагім Акіл був убитий в Бейруті

Ізраїльські військові та джерело в службах безпеки в Лівані повідомили ЗМІ, що Ібрагім Акіл загинув з іншими високопоставленими членами елітного підрозділу "Хезболли" під час авіаудару.

"Хезболла" теж підтвердила смерть свого лідера в ніч на 21 вересня. Там не надали подробиць, як він загинув, але назвали його "одним зі своїх вищих лідерів". Згодом там уточнили, що він був убитий у південному передмісті Бейрута Дахійє.

Серед постраждалих високопосадовців є щонайменше шість інших командирів "Хезболли", в ЦАХАЛ стверджують, що знищили десять осіб. Джерело служби безпеки повідомило ЗМІ, що кілька ракет влучили в гараж будівлі, де проводили зібрання елітні військові. Вибух знищив нижні поверхи будівлі, де Ібрагім Акіл проводив зустріч.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок удару по Бейруті загинуло 14 людей, кількість жертв може ще зростати, рятувальники досі розбирають завали. Також на цю мить відомо про 66 поранених, дев'ятеро з них перебувають у вкрай важкому стані.

Хто такий Ібрагім Акіл

ЦАХАЛ описує його, як виконувача обов'язків командира підрозділу спецназу Radnaw та члена вищої військової ради "Хезболли".

Кар'єру він розпочав в 1980-х роках в апараті "Ісламський джихад", який відповідає за напади "Хезболли" за межами Лівану, і брав участь у багатьох нападах, здійснених у різних країнах проти невинних міжнародних організацій і громадян. З 2004 року отримав високу посаду керівника операцій "Хезболли".

Оголошення про розшук та грошову винагороду у разі виявлення Ібрагіма Акіла. Фото: Державний департамент США

Нагадаємо, влада Ізраїлю, ймовірно, прийняла рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Нещодавно ізраїльські літаки атакували кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.