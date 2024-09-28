Ізраїльська армія ліквідувала Ахмада Мухаммада Фахда та Хасана Насралла

Автомобіль перевозить членів ліванської армії після атаки Ізраїлю. Фото: Reuters

Ізраїльська армія ліквідувала главу мережі ХАМАС на півдні Сирії. Тим часом.Також під час ракетного ізраїльського удару по Бейруту загинув член угруповання "Хезболла" Хасан Насралла.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

Читайте також:

ЦАХАЛ ліквідував Ахмала Мухаммада Фахда

За повідомленням пресслужби ізраїльської армії, на півдні Сирії вночі у п'ятницю, 27 вересня, внаслідок ракетного удару загинув глава ХАМАСу Ахмад Мухаммед Фахда.

Він нібито відповідав за здійснення терактів протиармії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і Ізраїлю з території південної Сирії.

"Терорист був ліквідований під час планування чергового теракту. Армія оборони Ізраїлю продовжує операції з ліквідації терористів ХАМАСу, де б вони не перебували", — повідомили в пресслужбі.

Ліквідовано лідера Хезболли Хасана Насралла

Також пресслужба ЦАХАЛ оприлюднила офіційне повідомлення із заявою про ліквідацію Хасана Насралла, який був лідером терористичної організації "Хезболла" та одним із її засновників.

Хасан Насралла. Фото: Wikimedia Commons

Там додали, що військові ЦАХАЛу спільно з ізраїльським спецслужбами провели розвідку та завдали удару винищувачами по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який перебував під землею під житловим будинком у районі Дахієх у Бейруті.

"Удар було завдано в той час, коли вищий командний склад "Хезболли" діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Під час 32-річного правління Хасана Насралли на посаді генерального секретаря Хізбалли він відповідав за вбивство багатьох ізраїльських цивільних осіб і солдатів, а також за планування та виконання тисяч терористичних дій. Він відповідав за керівництво та виконання терористичних атак по всьому світу, під час яких гинули цивільні особи різних національностей. Насралла був головною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив, що ізральська армія вдарила по будівлі у Бейруті, де міг перебувати Хасан Насралла.

Також днями ЦАХАЛ знищив одного з командирів Хезболли Ібрагіма Акіла у Бейруті.