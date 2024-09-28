Израильская армия ликвидировала Ахмада Мухаммада Фахда и Хасана Насралла

Автомобиль перевозит членов ливанской армии после атаки Израиля. Фото: Reuters

Израильская армия ликвидировала главу сети ХАМАС на юге Сирии. Также во время ракетного израильского удара по Бейруту погиб член группировки "Хезболла" Хасан Насралла.

Об этом сообщает прессслужба ЦАХАЛ .

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По сообщению прессслужбы израильской армии, на юге Сирии ночью в пятницу, 27 сентября, в результате ракетного удара погиб глава ХАМАС Ахмад Мухаммед Фахда.

Он якобы отвечал за совершение терактов против армии обороны Израиля ЦАХАЛ и Израиля с территории южной Сирии.

"Террорист был ликвидирован во время планирования очередного теракта. Армия обороны Израиля продолжает операции по ликвидации террористов ХАМАСа, где бы они ни находились", — сообщили в пресс-службе.

Ликвидирован лидер Хезболлы Хасана Насралла

Также пресс-служба ЦАХАЛ обнародовала официальное сообщение с заявлением о ликвидации Хасана Насралла, который был лидером террористической организации "Хезболла" и одним из ее основателей.

Хасан Насралла. Фото: Wikimedia Commons

Там добавили, что военные ЦАХАЛа совместно с израильскими спецслужбами провели разведку и нанесли удар истребителями по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым домом в районе Дахих в Бейруте.

"Удар был нанесен в то время, когда высший командный состав "Хезболлы" действовал из штаб-квартиры и осуществлял террористическую деятельность против граждан государства Израиль. Во время 32-летнего правления Хасана Насраллы в должности генерального секретаря Хизбаллы он отвечал за убийство многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и исполнение тысяч террористических действий. Он отвечал за руководство и исполнение террористических атак по всему миру, во время которых погибали гражданские лица разных национальностей. Насралла был главным лицом, которое принимало решения, и стратегическим лидером организации", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно израильский журналист Бен Каспит заявил, что изральская армия в дарила по зданию в Бейруте, где мог находиться Хасан Насралла.

Также на днях ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров Хезболла Ибрагима Акила в Бейруте.