Израиль нанес удары по Хезболле в Ливане 25 сентября — есть погибшие

Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие
Израиль в среду, 25 сентября, нанес новые авиаудары по объектам "Хезболлы", в Ливане сообщили по меньшей мере о 15 погибших. Этим ударам предшествовал запуск ракет по Тель-Авиву.
Об этом сообщает Reuters и The Telegraph.
Удары Израиля по Ливану
СМИ сообщают, что новая серия ударов по Ливану со стороны Израиля произошла после запуска баллистической ракеты по Тель-Авиву. Власти Ливана уже сообщили, что по состоянию на данный момент известно о 15 погибших.
Между тем мировые лидеры выразили обеспокоенность тем, что продолжающийся параллельно с войной Израиля в Газе против ХАМАС конфликт быстро усиливается, поскольку количество погибших в Ливане растет.
В то же время в среду утром "Хезболла" заявила, что выпустила ракету по штаб-квартире Моссада "в поддержку непоколебимого палестинского народа в Секторе Газа... и в защиту Ливана и его народа".
Однако Израильские военные сообщили, что их ПВО перехватили ракету и она не достигла поставленных целей. Обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, 24 сентября Израиль совершил самую большую атаку по Ливану за последние 18 лет. Вооруженные силы страны нанесли по объектам "Хезболлы" более 1600 ударов.
Ранее в СМИ сообщали, что власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана.
Однако накануне, 22 сентября, Израиль подвергся массированным обстрелам со стороны Ливана. В результате обстрелов возникли сильные пожары, есть пострадавшие.
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