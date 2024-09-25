Ізраїль завдав ударів по Хезболлі в Лівані 25 вересня — є загиблі

Наслідки вибуху у Лівані. Фото: REUTERS/Aziz Taher

Ізраїль у середу, 25 вересня, завдав нових авіаударів по об'єктах "Хезболли", в Лівані повідомили про щонайменше 15 загиблих. Цим ударам передував запуск ракет по Тель-Авіву.

Про це повідомляє Reuters і The Telegraph.

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ЗМІ повідомляють, що нова серія ударів по Лівану з боку Ізраїля сталася після запуску балістичної ракети по Тель-Авіву. Влада Лівану вже повідомила, що станом на зараз відомо про 15 загиблих.

Тим часом світові лідери висловили занепокоєння тим, що конфлікт, який триває паралельно з війною Ізраїлю в Газі проти ХАМАС, швидко посилюється, оскільки кількість загиблих у Лівані зростає.

Водночас у середу вранці "Хезболла" заявила, що випустила ракету по штаб-квартирі Моссаду "на підтримку непохитного палестинського народу в Секторі Гази... і на захист Лівану та його народу".

Однак Ізраїльські військові повідомили, що їхня ППО перехопила ракету і вона не досягла поставлених цілей. Минулося без жертв та постраждалих.



Нагадаємо, 24 вересня Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану за останні 18 років. Збройні сили країни завдали по об'єктах "Хезболли" понад 1600 ударів.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що влада Ізраїлю, ймовірно, ухвалила рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

Однак напередодні, 22 вересня, Ізраїль зазнав масованих обстрілів з боку Лівану. Внаслідок обстрілів виникли сильні пожежі, є постраждалі.