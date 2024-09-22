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"Хезболла" запустила по Ізраїлю сотні снарядів — наслідки атаки

22 вересня 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Хезболли 22 вересня
Медики на місці падіння ракети на півночі Ізраїлю. Фото: The Times of Israel
Галина Шподарева - редактор

Території на півночі Ізраїлю зазнали масованої атаки з боку ліванського угруповання "Хезболла" вранці 22 вересня. Армія оборони Ізраїлю повідомляє про сотні снарядів та збиття частини повітряних цілей. Проте через падіння частини снарядів спалахнули пожежі і є поранені. 

Про це повідомляє Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram у неділю, 22 вересня.

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За даними ЦАХАЛ, сьогодні вранці у багатьох районах на півночі Ізраїлю було виявлено близько 85 снарядів, що пролетіли з Лівану на ізраїльську територію. Деякі зі снарядів були перехоплені, а в районах Кирьят-Бялика, Цур-Шалома і Морешета були виявлені снаряди, що впали, через що розпочалися пожежі.

Оприлюднено й відеозапис ударів по Ізраїлю. 

"Після сирен, які пролунали о 4:48 і 5:10 в районі долини Джезріл, було виявлено близько 20 снарядів, які перетинали ліванську і потрапили на ізраїльську територію. Більшість снарядів було перехоплено, а решта впала на відкритій місцевості", — йдеться в повідомленні. 

Користувачі соцмереж оприлюднили кадри пожежі в Ізраїлі після ранкового обстрілу.

За інформацією видання Times of Israel, троє людей дістали осколкові поранення в результаті падіння ракети в Кір'ят-Бялік поблизу Хайфи. Серед постраждалих — 70-річний чоловік у стані середньої тяжкості. Ще один літній чоловік та 16-річна дівчина зазнали легких травм. Постраждалих доставили до лікарні у Хайфі.

Як повідомляє Reuters, відповідальність за обстріл взяло на себе радикальне ліванське угруповання "Хезболла". Бойовики у своєму Telegram-каналі написали, що атакували ізраїльський військово-промисловий комплекс у місті Хайфа.

Реакція Ізраїлю

Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, вранці 22 вересня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по десятках об'єктах "Хезболли", включаючи пускові установки та військові споруди в десятках районів на півдні Лівану.

"ЦАХАЛ продовжить операції з ліквідації і знищення потенціалу і терористичної інфраструктури "Хезболли", — йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, Ізраїльська армія підтвердила ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіла. Він загинув під час авіаудару по Бейруту.

Як повідомлялося раніше, влада Ізраїлю, ймовірно, прийняла рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Нещодавно ізраїльські літаки атакували кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

Ізраїль війна обстріли Ліван ракетний удар Хезболла

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