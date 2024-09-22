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"Хезболла" запустила по Израилю сотни снарядов — последствия атаки

22 сентября 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Хезболлы 22 сентября
Медики на месте падения ракеты на севере Израиля. Фото: The Times of Israel
Галина Шподарева - редактор

Территории на севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны ливанской группировки "Хезболла" утром 22 сентября. Армия обороны Израиля сообщает о сотнях снарядов и сбитии части воздушных целей. Однако из-за падения части снарядов вспыхнули пожары и есть раненые.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram в воскресенье, 22 сентября.

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По данным ЦАХАЛ, сегодня утром во многих районах на севере Израиля было обнаружено около 85 снарядов, пролетевших из Ливана на израильскую территорию. Некоторые из снарядов были перехвачены, а в районах Кирьят-Бялика, Цур-Шалома и Морешета были обнаружены упавшие снаряды, из-за чего начались пожары.

Обнародована и видеозапись ударов по Израилю. 

"После сирен, прозвучавших в 4:48 и 5:10 в районе долины Джезрил, было обнаружено около 20 снарядов, которые пересекали ливанскую и попали на израильскую территорию. Большинство снарядов было перехвачено, а остальные упали на открытой местности", — говорится в сообщении. 

Пользователи соцсетей обнародовали кадры пожара в Израиле после утреннего обстрела.

По информации издания Times of Israel, три человека получили осколочные ранения в результате падения ракеты в Кирьят-Бялик вблизи Хайфы. Среди пострадавших — 70-летний мужчина в состоянии средней тяжести. Еще один пожилой мужчина и 16-летняя девушка получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницу в Хайфе.

Как сообщает Reuters, ответственность за обстрел взяла на себя радикальная ливанская группировка "Хезболла". Боевики в своем Telegram-канале написали, что атаковали израильский военно-промышленный комплекс в городе Хайфа.

Реакция Израиля

Как сообщили в Армии обороны Израиля, утром 22 сентября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы", включая пусковые установки и военные сооружения в десятках районов на юге Ливана.

"ЦАХАЛ продолжит операции по ликвидации и уничтожению потенциала и террористической инфраструктуры "Хезболлы", — говорится в сообщении.  

Напомним, Израильская армия подтвердила ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлы" Ибрагима Акила. Он погиб во время авиаудара по Бейруту.

Как сообщалось ранее, власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Недавно израильские самолеты атаковали несколько объектов "Хезболла" на юге Ливана.

Израиль война обстрелы Ливан ракетный удар Хезболла

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