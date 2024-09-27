Лідер "Хезболли" Хасан Насралла міг бути вбитий під час удару Ізраїля по його бункеру

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла. Фото: Вікіпедія

Як повідомляє ізраїльська сторона, ЦАХАЛ та спецслужби країни завдали удару по бункеру в штаб-квартирі, в якій міг перебувати лідер угруповання "Хезболли" Хасан Насралла. Відповідні відео з вибухом вже розповсюджується інтернетом.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ізраїльського журналіста Бена Каспіта.

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Як повідомляє журналіст, поки що вважається, що Насралла мертвий, але перевірених даних все ще немає, адже на місці вибуху багато завалів.

Кількість знищених керівників "Хезболли". Фото: Міноборони Ізраїля

З іншого боку, джерела, близькі до ліванців, повідомили AP та Reuters, що лідер терористів живий.

Нагадаємо, Ізраїльська армія підтвердила ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" Ібрагіма Акіла. Він загинув під час авіаудару по Бейруту.

Як повідомлялося раніше, влада Ізраїлю, ймовірно, прийняла рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Нещодавно ізраїльські літаки атакували кілька об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.