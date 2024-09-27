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Израиль ударил по бункеру с лидером "Хезболлы" — что стало с Хасаном Насраллой

27 сентября 2024 23:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла мог быть убит при ударе Израиля по его бункеру
Лидер "Хезболла" Хасан Насралла. Фото: Википедия
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Как сообщает израильская сторона, ЦАХАЛ и спецслужбы страны нанесли удар по бункеру в штаб-квартире, в которой мог находиться лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Соответствующие видео с взрывом уже распространяется по интернету.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на израильского журналиста Бена Каспита.

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Как сообщает журналист, пока считается, что Насралла мертв, но проверенных данных все еще нет, ведь на месте взрыва много завалов.

Израиль ударил по бункеру с лидером "Хезболлы" - что стало с Хасаном Насраллой - фото 1
Количество уничтоженных руководителей "Хезболлы". Фото: Минобороны Израиля

С другой стороны, источники, близкие к ливанцам, сообщили AP и Reuters, что лидер террористов жив.

Напомним, Израильская армия подтвердила ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлы" Ибрагима Акила. Он погиб во время авиаудара по Бейруту.

Как сообщалось ранее, власти Израиля, вероятно, приняли решение начать масштабную военную операцию против группировки "Хезболла" на юге Ливана. Недавно израильские самолеты атаковали несколько объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

Израиль террористы спецоперация Ливан Хезболла

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