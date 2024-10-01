Иран готовит удар баллистической ракетой по Израилю, — Белый дом

Иранская баллистическая ракета. Фото: Reuters

Во вторник, 1 октября, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты владеют информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю. В Вашингтоне сообщили, что помогут Израилю перехватить все, что направит Иран.

Об этом сообщило издание CNN.

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"У Соединенных Штатов есть признаки того, что Иран готовится неизбежно нанести удар баллистической ракетой по Израилю. Мы активно поддерживаем оборонительные приготовления для защиты Израиля от этого нападения. Прямое военное нападение со стороны Ирана на Израиль приведет к серьезным последствиям для Ирана", — сообщил представитель администрации США.

Вашингтон также подтвердил готовность поддержать Израиль в нейтрализации потенциальных атак со стороны Ирана. Американский чиновник напомнил, что Соединенные Штаты уже оказывали аналогичную помощь в апреле, когда Иран совершил ракетную и дроновую атаку на Израиль. Тогда большинство угроз было успешно отражено.

После этого заявления Армия обороны Израиля заявила, что в настоящее время не фиксирует немедленную угрозу со стороны Ирана. Пресс-секретарь израильских военных Даниэль Хагари сообщил, что военные самолеты постоянно патрулируют воздушное пространство для обнаружения возможных опасностей.

"Мы находимся в состоянии наивысшей готовности как в наступлении, так и в обороне", — добавил Хагари.

Ранее мы писали, что во время ракетного израильского удара по Бейруту погиб лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла .

Также на днях ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров Хезболла Ибрагима Акила в Бейруте.