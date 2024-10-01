Ракетная атака Ирана на Израиль 1 октября – в ЦАХАЛе пообещали ответить

Израиль анонсировал мощный ответ Ирану на ракетную атаку
Иран во вторник, 1 октября, запустил более сотни ракет по Израилю. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари анонсировал ответ страны на ракетную атаку.
Об этом пишет Times of Israel.
Обстрел Израиля
Хагари заявил, что военно-воздушные силы Израиля "продолжают работать на полную мощность" и продолжат наносить мощные удары на Ближнем Востоке, "как это было за последний год".
Что касается сегодняшней ракетной атаки со стороны Ирана, он отметил, что израильская и американская системы ПВО работали эффективно.
⚡️Damage after Iranian strikes on “Israel” pic.twitter.com/XOZk1LIjYA— War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024
"Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате", — сказал спикер ЦАХАЛа.
В настоящее время идет расследование результатов иранской атаки, поэтому подробная информация не раскрывается из соображений безопасности.
"Иран совершил серьезный акт сегодня ночью и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в выбранном нами месте и в выбранное нами время, согласно указаниям политического эшелона", — добавил Хагари.
🇮🇱🇮🇷 15 минут Iranian missiles hitting Israel … supercut pic.twitter.com/OABH2cWfb4— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2024
В то же время вооруженные силы США готовы оказать Израилю "дополнительную оборонную поддержку".
"Наши силы остаются готовыми оказать дополнительную оборонную поддержку и защитить силы США, действующие в регионе после защиты от запущенных Ираном ракет, нацеленных на Израиль", — отметил анонимный американский чиновник.
Напомним, Белый дом предупредил о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.
По данным СМИ, в результате иранской ракетной атаки была повреждена израильская газовая вышка.
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