Ракетная атака Ирана на Израиль 1 октября – в ЦАХАЛе пообещали ответить

Работа железного купола. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Иран во вторник, 1 октября, запустил более сотни ракет по Израилю. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари анонсировал ответ страны на ракетную атаку.

Об этом пишет Times of Israel.

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Хагари заявил, что военно-воздушные силы Израиля "продолжают работать на полную мощность" и продолжат наносить мощные удары на Ближнем Востоке, "как это было за последний год".

Что касается сегодняшней ракетной атаки со стороны Ирана, он отметил, что израильская и американская системы ПВО работали эффективно.

⚡️Damage after Iranian strikes on “Israel” pic.twitter.com/XOZk1LIjYA — War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024

"Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате", — сказал спикер ЦАХАЛа.

В настоящее время идет расследование результатов иранской атаки, поэтому подробная информация не раскрывается из соображений безопасности.

"Иран совершил серьезный акт сегодня ночью и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в выбранном нами месте и в выбранное нами время, согласно указаниям политического эшелона", — добавил Хагари.

🇮🇱🇮🇷 15 минут Iranian missiles hitting Israel … supercut pic.twitter.com/OABH2cWfb4 — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2024

В то же время вооруженные силы США готовы оказать Израилю "дополнительную оборонную поддержку".

"Наши силы остаются готовыми оказать дополнительную оборонную поддержку и защитить силы США, действующие в регионе после защиты от запущенных Ираном ракет, нацеленных на Израиль", — отметил анонимный американский чиновник.

Напомним, Белый дом предупредил о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

По данным СМИ, в результате иранской ракетной атаки была повреждена израильская газовая вышка.