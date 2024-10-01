Масштабна атака по Ізраїлю — Іран випустив сотні ракет

Ракети в небі. Фото: скриншот

Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни. Згідно з даними Армії оборони Ізраїлю, по всій країні лунає тривога.

Про це повідомила Армії оборони Ізраїлю у вівторок, 1 жовтня.

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Системи протиповітряної оборони, зокрема знаменитий "Залізний купол", перехоплюють ворожі ракети. У Тель-Авіві вже пролунали десятки вибухів.

"За останні кілька хвилин командування Армії оборони Ізраїлю надіслало повідомлення на мобільні телефони в певних районах з інструкціями щодо порятунку життя, які закликають людей увійти до захищених місць. Ви повинні дістатися до найбезпечнішого захищеного місця у вашій місцевості. Почувши сирену, негайно зайдіть у захищене місце і залишайтеся там до отримання подальших інструкцій", — зазначив речник ЦАХАЛу Даніеля Хагарі.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що вибухи, які чують мешканці Ізраїлю, є наслідком перехвату або падіння снарядів.

"Наразі система протиповітряної оборони виявляє та перехоплює пуски", — заявили у відомстві.

За інформацією, поширеною ABC News, іранські військові планують випустити загалом близько 240-250 ракет по ізраїльській території.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про серію вибухів у Єрусалимі та інших великих містах країни, де вже зафіксовано значну кількість ракетних влучань.

За даними Clash Report, внаслідок атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.

За інформацією The Jerusalem Post, іранські військові сили випустили близько 400 ракет по території Ізраїлю. Попри високий рівень ефективності системи ППО "Залізний купол", частина ракет все ж подолала її захист і досягла цілей.

Іранські медіа повідомляють про масові святкування на вулицях, організовані місцевими жителями на честь атак.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, Білий дім оголосив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка свідчить про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що під час ракетного ізраїльського удару по Бейруту загинув лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла.