Масштабная атака по Израилю — Иран выпустил сотни ракет

Ракеты в небе. Фото: скриншот

Иран произвел массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля , выпустив более 100 ракет по территории страны. Согласно данным Армии обороны Израиля, по всей стране раздается тревога.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля во вторник, 1 октября.

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Системы противовоздушной обороны, в частности знаменитый "Железный купол", перехватывают вражеские ракеты. В Тель-Авиве уже раздались десятки взрывов.

"За последние несколько минут командование Армии обороны Израиля направило сообщения на мобильные телефоны в определенных районах с инструкциями по спасению жизни, которые призывают людей войти в защищенные места. Вы должны добраться до самого безопасного защищенного места в вашей местности. Услышав сирену, немедленно зайдите в защищенное место и оставайтесь там до получения дальнейших инструкций", — отметил спикер ЦАХАЛА Даниэля Хагари.

В Армии обороны Израиля заявили, что взрывы, которые слышат жители Израиля, являются следствием перехвата или падения снарядов.

"Сейчас система противовоздушной обороны обнаруживает и перехватывает пуски", — заявили в ведомстве.

По информации, распространенной ABC News, иранские военные планируют выпустить около 240-250 ракет по израильской территории.

Местные СМИ также сообщают о серии взрывов в Иерусалиме и других крупных городах страны уже зафиксировано значительное количество ракетных попаданий.

По данным Clash Report, в результате атаки была повреждена израильская газовая вышка.

По информации The Jerusalem Post, иранские военные силы выпустили около 400 ракет по территории Израиля. Несмотря на высокий уровень эффективности системы ПВО "Железный купол", часть ракет все же преодолела ее и достигла целей.

Иранские медиа сообщают о массовых празднованиях на улицах, организованных местными жителями в честь атак.

Напомним, во вторник, 1 октября, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты обладают информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

Ранее мы писали, что во время ракетного израильского удара по Бейруту погиб лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла.