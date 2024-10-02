Иран получит жесткий ответ от Израиля из-за ракетной атаки, заявил Биньямин Нетаньяху.

Работа систем ПВО Израиля "Железный купол". Фото: Скриншот

После сегодняшней массированной иранской ракетной атаки на Израиль премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил израильтянам, что Иран "совершил большую ошибку". Глава государства пообещал, что Иран "заплатит" за это.

О заявлении премьер-министра Израиля сообщает CNN.

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Биньямин Нетаньяху в своей речи для граждан страны сказал, что эта мощная иранская атака провалилась благодаря слаженным действиям всех израильтян и самой "современной системы ПВО" ЦАХАЛ, то есть "Железного купола".

"Иран совершил сегодня большую ошибку — и он заплатит за нее. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отплатить нашим врагам", — сказал он.

Премьер пообещал и дальше соблюдать правило — кто бы ни напал на Израиль, тот получит нападение от Израиля.

Между тем, израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку". Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Напомним, Белый дом предупредил о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.