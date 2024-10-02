Атака Ирана на Израиль — в Белом доме США отреагировали

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан выступает на пресс-брифинге в Белом доме. Фото: REUTERS/Аннабель Гордон

Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. В Белом доме США заслушали доклады по поводу последствий и сделали заявление для Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США и The Washington Post.

Читайте также:

Иран ударил ракетами по Израилю

Джейк Салливан заявил, что Иран 2 октября выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет. Он добавил, что вооруженные силы США работали вместе с армией обороны Израиля, чтобы сбить ракеты. В частности, Морские эсминцы США присоединились к израильским подразделениям сил ПВО в стрельбе из перехватчиков.

В то же время чиновник заявил, что не владеет информацией относительно погибших в Израиле в результате атаки и уничтожения или повреждения стратегических военных самолетов в результате атаки Ирана.

"Короче говоря, исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, кажется, потерпела поражение и неэффективна. Это стало прежде всего результатом профессионализма Армии обороны Израиля, но в значительной степени благодаря квалифицированной работе американских военных и тщательному совместному планированию в ожидании атаки", — заявил Джейк Салливан.

Также он добавил, что США будут консультироваться с израильтянами по поводу дальнейших шагов и ликвидации последствий атаки Ирана.

"Мы будем продолжать следить за дальнейшими угрозами и нападениями со стороны Ирана и его ставленников. Мы особенно сосредоточены на защите военнослужащих США в регионе. Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью ", — сказал советник США по национальной безопасности, не добавив подробностей, о каких именно последствиях идет речь.

Напомним, во вторник, 1 октября, Белым дом объявил, что Иран готовит мощный ракетный обстрел по Израилю. Впоследствии после массированной атаки премьер-министр Израиля заявил, что Иран получит жесткий ответ.