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Ізраїль обіцяє помститися Ірану за масовану ракетну атаку

2 жовтня 2024 08:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю — Нетаньяху обіцяє відплату
Робота ППО в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран "заплатить" за масований ракетний удар по ізраїльських територіях, який стався ввечері 2 жовтня. Під час атаки Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет, включаючи гіперзвукові ракети Fattah.

Про це повідомляє Reuters.

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Збройні сили Ірану вперше застосували гіперзвукові ракети Fattah, і 90% його ракет успішно вразили свої цілі в Ізраїлі, повідомила Революційна гвардія.

Ізраїльська протиповітряна оборона була активована, і більшість ракет вдалося перехопити. У цьому допомогли США.

Сигнали тривоги пролунали по всьому Ізраїлю, вибухи було чути в Єрусалимі та долині річки Йордан.

Нетаньяху назвав атаку "великою помилкою" Ірану, пообіцявши відплату, а Вашингтон висловив повну підтримку Ізраїлю.

"Ми діятимемо. Іран незабаром відчує наслідки своїх дій. Відповідь буде болючою", — сказав журналістам посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.

Президент США Джо Байден заявив, що Іранська атака була "неефективною", і зазначив, що США продовжуватимуть обговорювати варіанти реагування з ізраїльською стороною.

Іран заявив, що удар був помстою за вбивства лідерів бойовиків і "агресію Ізраїлю" проти угрупувань у Лівані та Секторі Гази. Тегеран попередив, що будь-яка відповідь Ізраїлю викличе "значні руйнування", підвищуючи ризик масштабнішого конфлікту.

Напруження на Близькому Сході продовжує зростати, особливо після наземної операції Ізраїлю в Лівані.

Ціни на нафту підскочили на 5%, оскільки інвестори побоюються ширшої війни в регіоні.

Рада Безпеки ООН також скликає засідання щодо ситуації на Близькому Сході в середу.

Тим часом ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку". Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка. 

Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу залізний купол війна ракетний удар

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