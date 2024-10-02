Иран совершил массированный ракетный удар по Израилю — Нетаньяху обещает возмездие

Работа ПВО в Израиле. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран "заплатит" за массированный ракетный удар по израильским территориям, который произошел вечером 2 октября. В ходе атаки Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет, включая гиперзвуковые ракеты Fattah.

Об этом сообщает Reuters.

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Вооруженные силы Ирана впервые применили гиперзвуковые ракеты Fattah и 90% его ракет успешно поразили свои цели в Израиле, сообщила Революционная гвардия.

Израильская противовоздушная оборона была активирована, и большинство ракет удалось перехватить. В этом помогли США.

Сигналы тревоги раздались по всему Израилю, взрывы были слышны в Иерусалиме и долине реки Иордан.

Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" Ирана, пообещав возмездие, а Вашингтон выразил полную поддержку Израилю.

"Мы будем действовать. Иран вскоре ощутит последствия своих действий. Ответ будет болезненным", — сказал журналистам посол Израиля в ООН Дэнни Данон.

Президент США Джо Байден заявил, что Иранская атака была "неэффективной", и отметил, что США будут продолжать обсуждать варианты реагирования с израильской стороной.

Иран заявил, что удар был местью за убийства лидеров боевиков и "агрессию Израиля" против группировок в Ливане и Секторе Газа. Тегеран предупредил, что любой ответ Израиля вызовет "значительные разрушения", повышая риск более масштабного конфликта.

Напряжение на Ближнем Востоке продолжает расти, особенно после наземной операции Израиля в Ливане.

Цены на нефть подскочили на 5%, поскольку инвесторы опасаются более широкой войны в регионе.

Совет Безопасности ООН также созывает заседание по ситуации на Ближнем Востоке в среду.

Между тем, израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку". Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.

По данным СМИ, в результате иранской ракетной атаки была повреждена израильская газовая вышка.