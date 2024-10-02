Байден виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки. За його словами, Штати планують обговорити з Ізраїлем реакцію на нещодавню іранську ракетну атаку.

Про це повідомляє видання CNN у середу, 2 жовтня.

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"Відповідь — ні", — заявив Байден відповідаючи на запитання про потенційний удар з боку Ізраїлю по об'єктах, пов'язаних із ядерною програмою Ірану.

Він також підкреслив намір США провести консультації з ізраїльськими лідерами, щоб обговорити реакцію на нещодавні ракетні атаки з Ірану.

Байден також зазначив, що під час телефонної розмови з лідерами країн G7 всі вони погодилися, що Ізраїль повинен "діяти пропорційно". Він вказав, що Іран "значно відхилився від курсу", що викликає серйозне занепокоєння.

За інформацією, наданою Білим домом, учасники зустрічі G7 обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.

Згодом прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це.