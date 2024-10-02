Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Байден відповів, в якому разі нізащо не підтримає атаки Ізраїлю по Ірану arrow

Байден відповів, в якому разі нізащо не підтримає атаки Ізраїлю по Ірану

2 жовтня 2024 23:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Байден виступив проти атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки. За його словами, Штати планують обговорити з Ізраїлем реакцію на нещодавню іранську ракетну атаку.

Про це повідомляє видання CNN у середу, 2 жовтня.

Читайте також:

Байден про можливий удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану

"Відповідь — ні", — заявив Байден відповідаючи на запитання про потенційний удар з боку Ізраїлю по об'єктах, пов'язаних із ядерною програмою Ірану.

Він також підкреслив намір США провести консультації з ізраїльськими лідерами, щоб обговорити реакцію на нещодавні ракетні атаки з Ірану.

Байден також зазначив, що під час телефонної розмови з лідерами країн G7 всі вони погодилися, що Ізраїль повинен "діяти пропорційно". Він вказав, що Іран "значно відхилився від курсу", що викликає серйозне занепокоєння.

За інформацією, наданою Білим домом, учасники зустрічі G7 обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни. 

Згодом прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це. 

Джо Байден США Іран Ізраїль ядерна небезпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

23:23 Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

23:22 Умєров зустрівся з представниками іноземних оборонних компаній та заявив про перші успіхи

23:19 Байден відповів, в якому разі нізащо не підтримає атаки Ізраїлю по Ірану

22:57 В Україні розпочнуть роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії

22:45 У Харкові було чутно вибух — що відомо

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:33 На Львівщині ТЦК мобілізував чоловіка, який має бронювання — що вирішив суд

22:30 На Одещині чоловіка майже тиждень тримали у ТЦК — що вирішив суд

22:30 Обмін "всіх на всіх" і не тільки — ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених

22:19 Основна задача — в Мінстратегпромі розкрили плани щодо ракети-дрона "Паляниця"

Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Термінова новина

23:23 Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

23:22 Умєров зустрівся з представниками іноземних оборонних компаній та заявив про перші успіхи

23:19 Байден відповів, в якому разі нізащо не підтримає атаки Ізраїлю по Ірану

22:57 В Україні розпочнуть роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії

22:45 У Харкові було чутно вибух — що відомо

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:33 На Львівщині ТЦК мобілізував чоловіка, який має бронювання — що вирішив суд

22:30 На Одещині чоловіка майже тиждень тримали у ТЦК — що вирішив суд

22:30 Обмін "всіх на всіх" і не тільки — ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених

22:19 Основна задача — в Мінстратегпромі розкрили плани щодо ракети-дрона "Паляниця"

22:07 Зеленський зустрівся з адміністраторкою USAID Пауер — про що говорили

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня