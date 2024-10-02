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Байден ответил, в каком случае ни за что не поддержит атаки Израиля по Ирану

2 октября 2024 23:19
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Байден выступил против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки. По его словам, Штаты намерены обсудить с Израилем реакцию на недавнюю иранскую ракетную атаку.

Об этом сообщает издание CNN в среду, 2 октября.

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"Ответ — нет", — заявил Байден, отвечая на вопрос о потенциальном ударе со стороны Израиля по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Он также подчеркнул намерение США провести консультации с израильскими лидерами, чтобы обсудить реакцию на недавние ракетные атаки из Ирана.

Байден также отметил, что во время телефонного разговора с лидерами стран G7 все они согласились, что Израиль должен "действовать пропорционально". Он указал, что Иран "значительно отклонился от курса", что вызывает серьезную обеспокоенность.

По информации, предоставленной Белым домом, участники встречи G7 обсуждают возможность введения новых санкций против Ирана.

Напомним, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил израильтянам, что Иран "совершил большую ошибку". Глава государства пообещал, что Иран "заплатит" за это.

Джо Байден США Иран Израиль ядерная опасность

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