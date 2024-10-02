Ізраїль оголосив Антоніу Гутерреша персоною нон грата

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Mike Segar

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша персоною нон грата. Йому заборонили в'їзд до країни.

Про це Ісраель Кац повідомив у соцмережі X у середу, 2 жовтня.

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"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну", — заявив Кац.

Він наголосив, що той, хто не може засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю.

"Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану — родини світового терору — залишиться плямою на історії ООН", — заявив міністр.

Кац зазначив, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати національну гідність, незалежно від присутності Антоніу Гутерреша.

Допис Каца. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.

Згодом прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це.