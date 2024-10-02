Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС Ізраїлю оголосили генсека ООН персоною нон грата arrow

У МЗС Ізраїлю оголосили генсека ООН персоною нон грата

2 жовтня 2024 14:38
Аркадій Пастула - Редактор
Ізраїль оголосив Антоніу Гутерреша персоною нон грата
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Mike Segar
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша персоною нон грата. Йому заборонили в'їзд до країни.

Про це Ісраель Кац повідомив у соцмережі X у середу, 2 жовтня.

Читайте також:

Оголошення Гутерреша персоною нон грата

"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну", — заявив Кац.

Він наголосив, що той, хто не може засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю.

"Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану — родини світового терору — залишиться плямою на історії ООН", — заявив міністр.

Кац зазначив, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати національну гідність, незалежно від присутності Антоніу Гутерреша.

null
Допис Каца. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни. 

Згодом прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив ізраїльтянам, що Іран "зробив велику помилку". Очільник держави пообіцяв, що Іран "заплатить" за це. 

Іран Ізраїль ООН МЗС Антоніу Гутерреш

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:40 Неподалік Львова перекинулась вантажівка — відео

15:31 НБУ ввів в обіг монету, присвячену перемозі Усика над Ф’юрі

15:25 На Україну насувається циклон — Діденко назвала регіони, де завтра будуть дощі

15:25 Цій категорії родичів загиблого ТЦК не оформить відстрочку — причина

15:23 Росія перешкоджає поверненню українських дітей та знущається з них

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:22 Видавали за модний бренд — в Одесі накрили торговців підробленою технікою

15:21 Відключення світла — скільки українців готові виїхати у випадку проблем взимку

15:03 На ОLХ виставили на продаж двигун від дрона "шахед" — який стан та вартість

15:03 В мерії Умані назвали кількість хасидів, які прибули до міста

14:56 Тисячі одеситів будуть без води до вечора — кому слід підготуватися заздалегідь

15:40 Неподалік Львова перекинулась вантажівка — відео

15:31 НБУ ввів в обіг монету, присвячену перемозі Усика над Ф’юрі

15:25 На Україну насувається циклон — Діденко назвала регіони, де завтра будуть дощі

15:25 Цій категорії родичів загиблого ТЦК не оформить відстрочку — причина

15:23 Росія перешкоджає поверненню українських дітей та знущається з них

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:22 Видавали за модний бренд — в Одесі накрили торговців підробленою технікою

15:21 Відключення світла — скільки українців готові виїхати у випадку проблем взимку

15:03 На ОLХ виставили на продаж двигун від дрона "шахед" — який стан та вартість

15:03 В мерії Умані назвали кількість хасидів, які прибули до міста

14:56 Тисячі одеситів будуть без води до вечора — кому слід підготуватися заздалегідь

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня