Израиль объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Фото: REUTERS/Mike Segar

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш персоной нон грата. Ему запретили въезд в страну.

Об этом Исраэль Кац сообщил в соцсети X в среду, 2 октября.

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"Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", — заявил Кац.

Он подчеркнул, что тот, кто не может осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Это генеральный секретарь, который ещё не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана — семьи мирового террора — останется пятном на истории ООН", — заявил министр.

Кац отметил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать национальное достоинство вне зависимости от присутствия Антониу Гутерреша.

Пост Каца. Фото: скриншот

Напомним, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил израильтянам, что Иран "совершил большую ошибку". Глава государства пообещал, что Иран "заплатит" за это.