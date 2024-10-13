Атака на Израиль - "Хезболла" нанесла беспрецидентный удар беспилотниками

Кареты скорой. Иллюстративное фото: Красная звезда Давида / Facebook

В воскресенье, 13 октября, беспилотник "Хезболлы" нанес удар по району израильского города Биньямина, ранив по меньшей мере 67 человек. Четверо находятся в критическом состоянии.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Атака на Израиль

ЦАХАЛ отмечает, что один из трех запущенных из Ливана беспилотников проник вглубь территории Израиля и упал в районе Биньямина. Никаких предупредительных сирен не включали, поскольку БпЛА не был обнаружен системами предупреждения. Также не было предпринято никаких попыток его перехвата.

Кроме того, сообщается, что беспилотник был отправлен из Ливана под прикрытием ракетных обстрелов "Хезболлы".

Атака произошла, когда командование Армии обороны Израиля сняло ограничения в пересекавшихся с территорией удара районах.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.

В свою очередь бывший президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.