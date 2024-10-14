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Танки Ізраїля прорвались на базу миротворців у Лівані — як це пояснюють у ЦАХАЛ

14 жовтня 2024 05:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Миротворці ООН заявляють, що ізраїльські танки увірвались на їхню базу у Лівані
Ізраїльскі танки Меркава. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Організація Об’єднаних Націй заявила, що ізраїльські танки увірвалися на базу її миротворчих сил у південному Лівані. Два ізраїльські танки Merkava знищили головні ворота бази. 

Про це повідомляє Reuters.

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Миротворці ООН стверджують, що ЦАХАЛ стріляв по воротах бази й випустили дим, який викликав нудоту у персоналу ООН. У своїй версії подій ізраїльські військові заявили, що бойовики угруповання Хезболла обстріляли протитанковими ракетами ізраїльські війська, поранивши 25 з них.

Атака відбулася дуже близько до поста миротворців, і танк, який допомагав евакуювати постраждалих під обстрілом, потім відступив на цей пост.

"Це не штурм бази. Це був танк під сильним вогнем, маса втрат, відхід назад, щоб уникнути небезпеки", — сказав журналістам міжнародний речник військових Надав Шошані.

У заяві військові пояснили, що використовували димову завісу, щоб забезпечити прикриття для евакуації поранених солдатів, але їхні дії не становили небезпеки для миротворчих сил ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що: "Настав час вивести миротворців ООН з опорних пунктів "Хезболли" та із зон бойових дій. ЦАХАЛ неодноразово звертався з проханням про це і неодноразово отримував відмову, що призвело до надання терористам Хезболли живих щитів".

Раніше офіційні особи Ізраїлю оцінили операцію на півдні Лівану як обмежену за масштабом. Також вони заявляли, що жодної довгострокової окупації не буде, але відмовилися уточнювати її тривалість.

А МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провели вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них, допомогли евакуюватись європейцям.

Ізраїль ООН терористи війна Хезболла

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