Миротворцы ООН заявляют, что израильские танки ворвались на их базу в Ливане

Израильские танки Меркава. Фото: Reuters

Организация Объединенных Наций заявила, что израильские танки ворвались на базу ее миротворческих сил в южном Ливане. Два израильских танка Merkava уничтожили главные ворота базы.

Об этом сообщает Reuters.

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Миротворцы ООН утверждают, что ЦАХАЛ стрелял по воротам базы и выпустили дым, вызвавший тошноту у персонала ООН. В своей версии событий израильские военные заявили, что боевики группировки Хезболла обстреляли противотанковыми ракетами израильские войска, ранив 25 из них.

Атака произошла очень близко к посту миротворцев, и танк, помогавший эвакуировать пострадавших под обстрелом, отступил на этот пост.

"Это не штурм базы. Это был танк под сильным огнем, масса потерь, уход назад, чтобы избежать опасности", — сказал журналистам международный спикер военных Надав Шошане.

В заявлении военные отметили, что использовали дымовую завесу, чтобы обеспечить прикрытие для эвакуации раненых солдат, но их действия не представляли опасности для миротворческих сил ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что: "Пора вывести миротворцев ООН из опорных пунктов Хезболлы и из зон боевых действий. ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом и неоднократно получал отказ. предоставление террористам Хезболлы живых щитов".

Ранее официальные лица Израиля оценили операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабу. Также они заявляли, что никакой долгосрочной оккупации не будет, но отказались уточнять ее продолжительность.

А МИД Украины при поддержке ГУР и Минобороны провели удачную эвакуацию украинских граждан из Ливана. Кроме них, помогли эвакуироваться европейцам.