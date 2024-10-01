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В Ізраїлі заявляють, що довготривалої окупації Лівану не буде, — CNN

1 жовтня 2024 06:18
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чиновники Ізраїлю заявляють, що тривалої окупації Лівану не буде
Ізраїльські військові. Фото: Baltnews
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Офіційні особи Ізраїлю оцінюють операцію на півдні Лівану, обмежену за масштабом. Також вони заявляють, що жодної довгострокової окупації не буде, при цьому відмовляються уточнювати її тривалість.

Про це повідомляє CNN із посиланням ізраїльських чиновників.

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Ізраїльські чиновники наполягають, що ЦАХАЛ буде зосереджений на усуненні "безпосередніх погроз" з боку ліванських сіл уздовж кордону, включаючи можливість "Хезболли" проникнути на північ Ізраїлю.

Крім того, високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що Ізраїль не планує залишатися в Лівані, заявивши, що "жодної довгострокової окупації південного Лівану не буде".

Однак офіційні особи відмовилися повідомити, наскільки глибоко війська Ізраїлю увійдуть на територію Лівану або як довго триватиме операція.

Нагадаємо, що в ніч із 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.

Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.

Ізраїль війна Ліван окупація Хезболла

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