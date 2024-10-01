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Израиль объявил о начале наземной операции в юге Ливана

1 октября 2024 02:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Израиль начал наземную операцию в Ливане 1 октября 2024 года
Израильский военный. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана. Наземные силы поддерживает авиация и артиллерия.

Об этом в ночь на 1 октября по киевскому времени говорится в официальном Telegram-канале израильской армии (Israel Defence Forces).

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"В соответствии с решением политического эшелона, несколько часов назад ЦАХАЛ начал ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана. Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля", — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что войска действуют в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, к которому солдаты ЦАХАЛа готовились в течение последних месяцев.

"ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают наземные силы, нанося точные удары по военным целям в этом районе", — сказано в Telegram-канале.

Согласно заявлению, эти операции одобрены и проведены в соответствии с решением политического эшелона. Армия обороны Израиля добавила, что операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других направлениях.

"ЦАХАЛ продолжает действовать для достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей севера Израиля в свои дома", — резюмировали в заявлении.

Отметим, что в сети несколько часов назад распространялись кадры, на которых были видны, как утверждалось, удары по югу Ливана.

Ранее в понедельник вечером израильские военные объявили закрытой военную зону вокруг трех городов на севере страны, граничащих с Ливаном. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о намерениях начать "следующий этап" войны против "Хезболлы", призывая к готовности местных органов власти.

Также мы сообщали, что США отправят несколько тысяч военных на Ближний Восток, чтобы укрепить безопасность и защиту Израиля.

Израиль война армия Ливан Хезболла

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