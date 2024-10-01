Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану arrow

Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

1 жовтня 2024 02:34
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані 1 жовтня 2024 року
Ізраїльський військовий. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Наземні сили підтримує авіація та артилерія.

Про це в ніч проти 1 жовтня за київським часом йдеться в офіційному Telegram-каналі ізраїльської армії (Israel Defence Forces).

Читайте також:

Що заявили у ЦАХАЛі

"Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому ЦАХАЛ розпочав обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди, засновані на точних розвідданих, проти терористичних цілей та інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу ізраїльських громад на півночі Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що війська діють відповідно до методичного плану, розробленого Генеральним штабом та Північним командуванням, до якого солдати ЦАХАЛу готувалися протягом останніх місяців.

"ВПС Ізраїлю та артилерія ЦАХАЛу підтримують наземні сили, завдаючи точних ударів по військових цілях у цьому районі", — сказано в Telegram-каналі.

Згідно з заявою, ці операції схвалено та проведено відповідно до рішення політичного ешелону. Армія оборони Ізраїлю додала, що операція "Північні стріли" продовжуватиметься відповідно до оцінки ситуації та паралельно з бойовими діями в Газі та на інших напрямках.

"ЦАХАЛ продовжує діяти для досягнення цілей війни і робить все необхідне для захисту громадян Ізраїлю та повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх будинків", — резюмували у заяві.

Зазначимо, що в мережі кілька годин тому поширювалися кадри, на яких було видно, як стверджувалося, удари на південь Лівану.

Раніше у понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на півночі країни, що межують із Ліваном. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про наміри розпочати "наступний етап" війни проти "Хезболли", закликаючи до готовності місцевих органів влади.

Також ми повідомляли, що США відправлять кілька тисяч військових на Близький Схід, щоб зміцнити безпеку та захист Ізраїлю.

Ізраїль війна армія Ліван Хезболла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 На фронті потрібні знавці танкового озброєння — кого запрошують до "Азова"

02:34 Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

01:10 США відправляють ще кілька тисяч військових на Близький Схід, — AP

00:45 У Держдепі США заявили, що Україна може без дозволу атакувати РФ своєю зброєю

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

03:26 На фронті потрібні знавці танкового озброєння — кого запрошують до "Азова"

02:34 Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану

Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

01:10 США відправляють ще кілька тисяч військових на Близький Схід, — AP

00:45 У Держдепі США заявили, що Україна може без дозволу атакувати РФ своєю зброєю

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК