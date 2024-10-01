Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані 1 жовтня 2024 року

Ізраїльський військовий. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Наземні сили підтримує авіація та артилерія.

Про це в ніч проти 1 жовтня за київським часом йдеться в офіційному Telegram-каналі ізраїльської армії (Israel Defence Forces).

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"Відповідно до рішення політичного ешелону, кілька годин тому ЦАХАЛ розпочав обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди, засновані на точних розвідданих, проти терористичних цілей та інфраструктури "Хезболли" на півдні Лівану. Ці цілі розташовані в селах поблизу кордону і становлять безпосередню загрозу ізраїльських громад на півночі Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що війська діють відповідно до методичного плану, розробленого Генеральним штабом та Північним командуванням, до якого солдати ЦАХАЛу готувалися протягом останніх місяців.

"ВПС Ізраїлю та артилерія ЦАХАЛу підтримують наземні сили, завдаючи точних ударів по військових цілях у цьому районі", — сказано в Telegram-каналі.

Згідно з заявою, ці операції схвалено та проведено відповідно до рішення політичного ешелону. Армія оборони Ізраїлю додала, що операція "Північні стріли" продовжуватиметься відповідно до оцінки ситуації та паралельно з бойовими діями в Газі та на інших напрямках.

"ЦАХАЛ продовжує діяти для досягнення цілей війни і робить все необхідне для захисту громадян Ізраїлю та повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх будинків", — резюмували у заяві.

Зазначимо, що в мережі кілька годин тому поширювалися кадри, на яких було видно, як стверджувалося, удари на південь Лівану.

Раніше у понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на півночі країни, що межують із Ліваном. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про наміри розпочати "наступний етап" війни проти "Хезболли", закликаючи до готовності місцевих органів влади.

Також ми повідомляли, що США відправлять кілька тисяч військових на Близький Схід, щоб зміцнити безпеку та захист Ізраїлю.