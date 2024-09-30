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Израиль предупредил США о начале следующего этапа войны против Хезболлы

30 сентября 2024 22:43
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Война в Израиле — Иерусалим уведомил США о новом этапе войны с Хезболлой
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Иллюстративное фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник вечером израильские военные объявили закрытой военную зону вокруг трех городов на севере страны, граничащих с Ливаном. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о намерениях начать "следующий этап" войны против Хезболлы, призывая к готовности местных органов власти.

Об этом сообщило издание СNN в понедельник, 30 сентября.

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Объявление закрытой военной зоны

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что в целях обеспечения безопасности районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытыми для гражданских лиц. Эти города оцеплены с трех сторон Ливаном, что повышает риски для жителей.

Согласно сообщениям местных СМИ, израильская бронетехника уже начала операцию в приграничных районах Ливана.

Комментарий представителей США

Государственный департамент США подтвердил, что Израиль сообщил о проведении "ограниченных сделок" в Ливане, ориентируясь на инфраструктуру Хезболлы. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что Соединенные Штаты ведут постоянный диалог с израильским правительством по поводу этих действий.

"На данный момент они сказали нам, что это ограниченные операции, сосредоточенные на инфраструктуре Хезболла вблизи границы, но мы ведем с ними постоянные разговоры об этом", — подчеркнул Миллер.

Несмотря на активизацию военных операций, США продолжают акцентировать внимание на 21-дневном прекращении огня между Израилем и Хезболлой, стремясь к дипломатическому разрешению конфликта. Миллер подчеркнул право Израиля "защищаться от Хезболлы", в том числе путем "нацеливания на террористическую инфраструктуру внутри Ливана"

"Военное давление иногда может способствовать дипломатии. Конечно, военное давление также может привести к просчетам. Это может привести к непредвиденным последствиям. И мы сейчас ведем разговоры с Израилем по поводу всех этих факторов", — добавил спикер Госдепа.

США не эвакуируют американских граждан из Ливана, но Государственный департамент сотрудничает с авиакомпаниями для обеспечения возможности возвращения.

Ранее мы писали, что во время ракетного израильского удара по Бейруту погиб лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла.

Также на днях ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров Хезболла Ибрагима Акила в Бейруте.

США Израиль Украина Ливан Хезболла

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