Війна в Ізраїлі — Єрусалим повідомив США про новий етап війни з Хезболлою

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на півночі країни, що межують з Ліваном. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про наміри почати "наступний етап" війни проти Хезболли, закликаючи до готовності місцевих органів влади.

Про це повідомило видання СNN у понеділок, 30 вересня.

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Оголошення закритої військової зони

В заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться, що з метою забезпечення безпеки, райони Метула, Місгав-Ам та Кфар-Гіладі оголошені закритими для цивільних осіб. Ці міста оточені з трьох боків Ліваном, що підвищує ризики для мешканців.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, ізраїльська бронетехніка вже розпочала операцію в прикордонних районах Лівану.

Коментар представників США

Державний департамент США підтвердив, що Ізраїль повідомив про проведення "обмежених операцій" у Лівані, орієнтуючись на інфраструктуру Хезболли. Представник Державного департаменту Метью Міллер зазначив, що Сполучені Штати ведуть постійний діалог з ізраїльським урядом щодо цих дій.

"На даний момент вони сказали нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі Хезболли поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні розмови про це", — наголосив Міллер.

Попри активізацію військових операцій, США продовжують акцентувати увагу на 21-денному припиненні вогню між Ізраїлем та Хезболлою, прагнучи до дипломатичного врегулювання конфлікту. Міллер підкреслив право Ізраїлю "захищатися від Хезболли", в тому числі шляхом "націлювання на терористичну інфраструктуру всередині Лівану"

"Військовий тиск іноді може сприяти дипломатії. Звичайно, військовий тиск також може призвести до прорахунків. Це може призвести до непередбачених наслідків. І ми зараз ведемо розмови з Ізраїлем щодо всіх цих факторів", — додав речник Держдепу.

США наразі не евакуюють американських громадян з Лівану, але Державний департамент співпрацює з авіакомпаніями для забезпечення можливості повернення.

Раніше ми писали, що під час ракетного ізраїльського удару по Бейруту загинув лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла.

Також днями ЦАХАЛ знищив одного з командирів Хезболли Ібрагіма Акіла у Бейруті.