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США отправляют еще несколько тысяч военных на Ближний Восток, — AP

1 октября 2024 01:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
США отправят несколько тысяч войск на Ближний Восток
Американские военные. Фото: STF
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Соединенные Штаты отправляют на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих. Отправка осуществляется для укрепления безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.

Об этом 30 сентября заявил Пентагон, сообщает издание Associated Press.

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Заявление об отправке войск последовало за сообщением о том, что Израиль уже начал ограниченные рейды через границу в Ливане. Также это произошло после недавних ударов ЦАХАЛа в Ливане и убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, что стало значительной эскалацией войны на Ближнем Востоке, на этот раз между Израилем и "Хезболлой".

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, в расширенном присутствии будут задействованы многочисленные эскадрильи истребителей и штурмовиков. Дополнительный персонал включает эскадрильи истребителей F-15E, F-16 и F-22 и штурмовиков A-10, а также персонал, необходимый для их поддержки. Предполагалось, что истребители прибудут на место и заменят уже имеющиеся эскадрильи. Вместо этого как существующие, так и новые эскадрильи останутся на месте, чтобы удвоить имеющуюся воздушную мощь.

Кроме того, американские чиновники заявили, что в общее число войск входит небольшое количество других военнослужащих для усиления присутствия. Известно, что дополнительные силы увеличат общую численность войск в регионе до 43 000 человек.

Associated Press напоминает, в понедельник президент США Джо Байден заявил в Белом доме, что больше осведомлен, чем журналисты, о сообщениях о том, что Израиль планирует ограниченное наземное вторжение в Ливан после почти года боев с "Хезболлой". Он добавил, что хочет немедленного прекращения огня.

"Я осведомлен об этом больше, чем вы можете знать, и я не против того, чтобы они прекратились. Мы должны прекратить огонь прямо сейчас", — ответил он журналистам на вопрос о поступающих сообщениях.

Напомним, в понедельник вечером израильские военные объявили закрытой военную зону вокруг трех городов на севере страны, граничащих с Ливаном. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил о намерениях начать "следующий этап" войны против "Хезболлы", призывая к готовности местных органов власти.

Также мы писали, что Израиль помимо главы "Хезболлы" Хассана Насралла ликвидировал одного из командиров террористической группировки Ибрагима Акила.

Джо Байден США Израиль Пентагон Ливан Хезболла

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