США відправлять кілька тисяч військ на Близький Схід

Американські військові. Фото: STF

Сполучені Штати відправляють на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців. Відправлення здійснюється для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.

Про це 30 вересня заявив Пентагон, повідомляє видання Associated Press.

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Заява про відправку військ послідувала за повідомленням про те, що Ізраїль вже розпочав обмежені рейди через кордон у Лівані. Також це сталося після нещодавніх ударів ЦАХАЛу в Лівані та вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли, що стало значною ескалацією війни на Близькому Сході, цього разу між Ізраїлем та "Хезболлою".

Як повідомила журналістам прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх, у розширеній присутності будуть задіяні численні ескадрильї винищувачів та штурмовиків. Додатковий персонал включає ескадрильї винищувачів F-15E, F-16 та F-22 та штурмовиків A-10, а також персонал, необхідний для їх підтримки. Передбачалося, що винищувачі прибудуть на місце і замінять ескадрильї. Натомість як існуючі, так і нові ескадрильї залишаться на місці, щоб подвоїти наявну повітряну міць.

Крім того, американські чиновники заявили, що до загальної кількості військ входить невелика кількість інших військовослужбовців для посилення присутності. Відомо, що додаткові сили збільшать загальну кількість військ у регіоні до 43 000 осіб.

Associated Press нагадує, у понеділок президент США Джо Байден заявив у Білому домі, що більше обізнаний, ніж журналісти, про повідомлення про те, що Ізраїль планує обмежене наземне вторгнення до Лівану після майже року боїв із "Хезболлою". Він додав, що хоче негайного припинення вогню.

"Я обізнаний про це більше, ніж ви можете знати, і я не проти того, щоб вони припинилися. Ми повинні припинити вогонь прямо зараз", — відповів він журналістам на питання про повідомлення, що надходять.

Нагадаємо, у понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на півночі країни, що межують із Ліваном. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про наміри розпочати "наступний етап" війни проти "Хезболли", закликаючи до готовності місцевих органів влади.

Також ми писали, що Ізраїль окрім глави "Хезболли" Хассана Насралла ліквідував одного з командирів терористичного угрупування Ібрагіма Акіла.