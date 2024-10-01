Чиновники Израиля заявляют, что длительной оккупации Ливана не будет

Израильские военные. Фото: Baltnews

Официальные лица Израиля оценивают операцию на юге Ливана ограниченной по масштабу. Также они заявляют, что никакой долгосрочной оккупации не будет, при этом отказываются уточнять ее продолжительность.

Об этом сообщает CNN со ссылкой израильских чиновников.

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Израильские чиновники настаивают, что ЦАХАЛ будет сосредоточен на устранении "непосредственных угроз" со стороны ливанских деревень вдоль границы, включая возможность "Хезболлы" проникнуть на север Израиля.

Кроме того, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль не планирует оставаться в Ливане, заявив, что "никакой долгосрочной оккупации южного Ливана не будет".

Однако официальные лица отказались сообщить, насколько глубоко войска Израиля войдут на территорию Ливана или как долго продлится операция.

Напомним, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана. В частности, согласно заявлению, наземные силы поддерживает авиация, а также артиллерия.

Кроме того мы писали, что США отправят на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.