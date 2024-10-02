ГУР та Міноборони евакуювали українців з Лівану

Українців та жителів ЄС вивезли з Лівану — не забули й про домашніх улюбленців
МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провело вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них допомогли евакуюватись європейцям, а також українці не забули забрати своїх чотирилапих членів родин: двох собак та кота.
Про це повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.
Скільки й кого евакуювали з Лівану
Як повідомляється, у результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадян України, серед яких 22 дитини. Також завдяки сприянню Польщі та авіакомпанії SkyUp вдалось додатково евакуювати 13 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови, 5 громадян Лівану та громадянина Бразилії.
Загалом, у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.
Нагадаємо, що в ніч із 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.
Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.
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