ГУР та Міноборони евакуювали українців з Лівану

Евакуйовані з Лівану українські громадяни. Фото: МЗС України

МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провело вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них допомогли евакуюватись європейцям, а також українці не забули забрати своїх чотирилапих членів родин: двох собак та кота.

Про це повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.

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Евакуація громадян України із Лівану. Фото: МЗС України

Як повідомляється, у результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадян України, серед яких 22 дитини. Також завдяки сприянню Польщі та авіакомпанії SkyUp вдалось додатково евакуювати 13 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови, 5 громадян Лівану та громадянина Бразилії.

Загалом, у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Нагадаємо, що в ніч із 30 вересня на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок наземної операції у прикордонній зоні на півдні Лівану. Зокрема, згідно із заявою, наземні сили підтримує авіація, а також артилерія.

Крім того, ми писали, що США відправлять на Близький Схід ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення безпеки та захисту Ізраїлю у разі потреби.