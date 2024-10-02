ГУР и Минобороны эвакуировали украинцев из Ливана

Эвакуированные из Ливана украинские граждане. Фото: МИД Украины

МИД Украины при поддержке ГУР и Минобороны провел удачную эвакуацию украинских граждан из Ливана. Кроме них помогли эвакуироваться европейцам, а также украинцы не забыли забрать своих четырехлапых членов семей: двух собак и кота.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

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Эвакуация граждан Украины из Ливана. Фото: МИД Украины

Как сообщается, в результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 граждан Украины, среди которых 22 ребенка. Благодаря содействию Польши и авиакомпании SkyUp удалось дополнительно эвакуировать 13 граждан Польши, 6 граждан Чехии, 9 граждан Литвы, 12 граждан Молдовы, 5 граждан Ливана и гражданина Бразилии.

В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Напомним, что в ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале наземной операции в приграничной зоне на юге Ливана. В частности, по заявлению, наземные силы поддерживает авиация, а также артиллерия.

Кроме того, мы писали, что США отправят на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и защиты Израиля в случае необходимости.