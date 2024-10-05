Reuters повідомляє про загибель Хашема Сафієддіна, наступника лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Хашем Сафієддін. Фото: Sky News

Наступний можливий очільник терористичного угруповання "Хезболла" Хашем Сафієддін можливо був ліквідований під час ізраїльського авіаційного удару в п'ятницю. З моменту цієї події він не виходив на зв'язок.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 5 жовтня.

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Видання повідомило, що ізраїльські авіаудари по південному передмісті Бейрута у п'ятницю не дали рятувальникам обшукувати місце влучання. Троє функціонерів ліванських сил безпеки повідомили, що під уламками може перебувати Сафієддін.

Повідомляється, що Сафієддін, який мав би бути наступником ліквідованого лідера терористичного угруповання Сайєда Хасана Насралли, був недоступний для зв'язку після ударів у п'ятницю.

Саудівське видання стверджує, що Ізраїль підтвердив факт ліквідації, проте, за даними The Jerusalem Post, інформацію саудівського агентства перевірити поки не вдалося.

Втім, у Reuters припускають, що судячи з характеру удару і з урахуванням того, що Сафієддін перебував у підземному бункері, вибратися звідти живим практично неможливо.

Раніше офіційні особи Ізраїлю оцінили операцію на півдні Лівану як обмежену за масштабом. Також вони заявляли, що жодної довгострокової окупації не буде, але відмовилися уточнювати її тривалість.

А МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провели вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них, допомогли евакуюватись європейцям.