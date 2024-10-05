Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow СМИ сообщают о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы" arrow

СМИ сообщают о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы"

5 октября 2024 14:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Reuters сообщает о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы
Хашем Сафиеддин. Фото: Sky News
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Следующий возможный глава террористической группировки "Хезболла" Хашем Сафиеддин, возможно, был ликвидирован во время израильского авиационного удара в пятницу. С момента этого события он не выходил на связь.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 5 октября.

Читайте также:

Ликвидирован еще один лидер "Хезболлы"

Издание сообщило, что израильские авиаудары по южному пригороду Бейрута в пятницу не дали спасателям обыскивать место попадания. Трое функционеров ливанских сил безопасности сообщили, что под обломками может находиться Сафиеддин.

Сообщается, что Сафиеддин, который должен быть преемником ликвидированного лидера террористической группировки Сайеда Хасана Насраллы, был недоступен для связи после ударов в пятницу.

Саудовское издание утверждает, что Израиль подтвердил факт ликвидации, однако, по данным The Jerusalem Post, информацию саудовского агентства проверить пока не удалось.

Впрочем, в Reuters предполагают, что, судя по характеру удара и с учетом того, что Сафиеддин находился в подземном бункере, выбраться оттуда живым практически невозможно.

Ранее официальные лица Израиля оценили операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабу. Также они заявляли, что никакой долгосрочной оккупации не будет, но отказались уточнять ее продолжительность.

А МИД Украины при поддержке ГУР и Минобороны провели удачную эвакуацию украинских граждан из Ливана. Кроме них, помогли эвакуироваться европейцам.

Израиль террористы ликвидация Авиаудар Хезболла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:55 В Украине пересчитают тариф на доставку газа — кто будет платить больше

15:48 На Одесчине потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали

15:25 Человек без регистрации — куда ему будут посылать повестки

15:18 Из Греции к берегам Одесчины — НАТО направила авиацию в Черное море

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:55 Штраф от ТЦК — за какие нарушения придется заплатить вдвое больше

14:51 Миллионы долларов наличными — ГБР задержало чиновницу МСЭК с Хмельнитчины

14:43 В Киеве состоялся благотворительный забег в память о погибших бойцах Третьей ОШБр

14:41 Зарплата до 80 тыс. грн — обзор самых дорогих вакансий в Одессе

14:32 СМИ сообщают о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы"

15:55 В Украине пересчитают тариф на доставку газа — кто будет платить больше

15:48 На Одесчине потратят 84 млн грн на реставрацию школы, которую уже ремонтировали

15:25 Человек без регистрации — куда ему будут посылать повестки

15:18 Из Греции к берегам Одесчины — НАТО направила авиацию в Черное море

14:55 Штраф от ТЦК — за какие нарушения придется заплатить вдвое больше

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:51 Миллионы долларов наличными — ГБР задержало чиновницу МСЭК с Хмельнитчины

14:43 В Киеве состоялся благотворительный забег в память о погибших бойцах Третьей ОШБр

14:41 Зарплата до 80 тыс. грн — обзор самых дорогих вакансий в Одессе

14:32 СМИ сообщают о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы"

14:10 Одесситу грозит до 10 лет заключения за продажу наркотиков — фото

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке