Reuters сообщает о гибели Хашема Сафиеддина, преемника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы

Хашем Сафиеддин. Фото: Sky News

Следующий возможный глава террористической группировки "Хезболла" Хашем Сафиеддин, возможно, был ликвидирован во время израильского авиационного удара в пятницу. С момента этого события он не выходил на связь.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 5 октября.

Читайте также:

Ликвидирован еще один лидер "Хезболлы"

Издание сообщило, что израильские авиаудары по южному пригороду Бейрута в пятницу не дали спасателям обыскивать место попадания. Трое функционеров ливанских сил безопасности сообщили, что под обломками может находиться Сафиеддин.

Сообщается, что Сафиеддин, который должен быть преемником ликвидированного лидера террористической группировки Сайеда Хасана Насраллы, был недоступен для связи после ударов в пятницу.

Саудовское издание утверждает, что Израиль подтвердил факт ликвидации, однако, по данным The Jerusalem Post, информацию саудовского агентства проверить пока не удалось.

Впрочем, в Reuters предполагают, что, судя по характеру удара и с учетом того, что Сафиеддин находился в подземном бункере, выбраться оттуда живым практически невозможно.

Ранее официальные лица Израиля оценили операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабу. Также они заявляли, что никакой долгосрочной оккупации не будет, но отказались уточнять ее продолжительность.

А МИД Украины при поддержке ГУР и Минобороны провели удачную эвакуацию украинских граждан из Ливана. Кроме них, помогли эвакуироваться европейцам.