Зброя російського виробництва була виявлена у тунелях Хезболли

У тунелях Хезболли у Лівані знайшли російську зброю — відео
Ізраїльська армія під час проведення наземних операцій на півдні Лівану знайшла у тунелях терористичної організації "Хезболла" велику кількість зброї. Зокрема, йдеться про вогнемети та ПТРК російського виробництва.
Про це пише ізраїльське видання bhol.co.il.
Layout of Hezbollah weapons recovered by Israeli forces in the tunnels in southern Lebanon pic.twitter.com/4ZdHlR0jJ0— Preston Stewart (@prestonstew_) October 1, 2024
Російська зброя у Хезболли
Так, у терористів знайшли реактивні піхотні вогнемети МРО-А і протитанкові ракетні комплекси "Конкурс", які виробляються в Росії.
Також було виявлено багато ракет, близько 30 тонн вибухівки, десятки приладів нічного бачення, понад 1000 розвідувальних документів, десятки фотоапаратів, карт, аерофотознімків та засобів спостереження.
Раніше офіційні особи Ізраїлю оцінили операцію на півдні Лівану, як обмежену за масштабом. Також вони заявляли, що жодної довгострокової окупації не буде, але відмовилися уточнювати її тривалість.
А МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провели вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них допомогли евакуюватись європейцям.
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