Зброя російського виробництва була виявлена у тунелях Хезболли

Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il

Ізраїльська армія під час проведення наземних операцій на півдні Лівану знайшла у тунелях терористичної організації "Хезболла" велику кількість зброї. Зокрема, йдеться про вогнемети та ПТРК російського виробництва.

Про це пише ізраїльське видання bhol.co.il.

Читайте також:

Layout of Hezbollah weapons recovered by Israeli forces in the tunnels in southern Lebanon pic.twitter.com/4ZdHlR0jJ0 — Preston Stewart (@prestonstew_) October 1, 2024

Російська зброя у Хезболли

Так, у терористів знайшли реактивні піхотні вогнемети МРО-А і протитанкові ракетні комплекси "Конкурс", які виробляються в Росії.

Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il

Також було виявлено багато ракет, близько 30 тонн вибухівки, десятки приладів нічного бачення, понад 1000 розвідувальних документів, десятки фотоапаратів, карт, аерофотознімків та засобів спостереження.

Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il

Раніше офіційні особи Ізраїлю оцінили операцію на півдні Лівану, як обмежену за масштабом. Також вони заявляли, що жодної довгострокової окупації не буде, але відмовилися уточнювати її тривалість.

А МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провели вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них допомогли евакуюватись європейцям.