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У тунелях Хезболли у Лівані знайшли російську зброю — відео

2 жовтня 2024 16:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Зброя російського виробництва була виявлена у тунелях Хезболли
Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїльська армія під час проведення наземних операцій на півдні Лівану знайшла у тунелях терористичної організації "Хезболла" велику кількість зброї. Зокрема, йдеться про вогнемети та ПТРК російського виробництва.

Про це пише ізраїльське видання bhol.co.il.

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Так, у терористів знайшли реактивні піхотні вогнемети МРО-А і протитанкові ракетні комплекси "Конкурс", які виробляються в Росії.

У Лівані у тунелях знайдено російську зброю
Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il

Також було виявлено багато ракет, близько 30 тонн вибухівки, десятки приладів нічного бачення, понад 1000 розвідувальних документів, десятки фотоапаратів, карт, аерофотознімків та засобів спостереження.

Терористи Хезболли використовують російську зброю
Знайдена зброя. Фото: bhol.co.il

Раніше офіційні особи Ізраїлю оцінили операцію на півдні Лівану, як обмежену за масштабом. Також вони заявляли, що жодної довгострокової окупації не буде, але відмовилися уточнювати її тривалість.

А МЗС України за підтримки ГУР та Міноборони провели вдалу евакуацію українських громадян з Лівану. Крім них допомогли евакуюватись європейцям.

Ізраїль зброя Ліван війна Росія Хезболла

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