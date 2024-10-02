Оружие российского производства было обнаружено в туннелях Хезболлы

Найденное оружие. Фото: bhol.co.il

Израильская армия во время проведения наземных операций на юге Ливана обнаружила в туннелях террористической организации "Хезболла" большое количество оружия. В частности, речь идет об огнеметах и ПТРК российского производства.

Об этом пишет израильское издание bhol.co.il.

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Выход из Hezbollah weapons recovered by Israeli forces in tunnels in southern Lebanon pic.twitter.com/4ZdHlR0jJ0 — Preston Stewart (@prestonstew_) октябрь 1, 2024

Российское оружие у Хезболлы

Так, у террористов нашли реактивные пехотные огнеметы МРО-А и противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", которые производятся в России.

Найденное оружие. Фото: bhol.co.il

Также были обнаружены многие ракеты, около 30 тонн взрывчатки, десятки приборов ночного видения, более 1000 разведывательных документов, десятки фотоаппаратов, карт, аэрофотосъемок и средств наблюдения.

Найденное оружие. Фото: bhol.co.il

Ранее официальные лица Израиля оценили операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабу. Также они заявляли, что никакой долгосрочной оккупации не будет, но отказались уточнять ее продолжительность.

А МИД Украины при поддержке ГУР и Минобороны провели удачную эвакуацию украинских граждан из Ливана. Кроме них, помогли эвакуироваться европейцам.