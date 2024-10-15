Німеччина побоюється, що Ізраїль використає її зброю для геноциду, тому припинила постачання

Солдат НАТО із боєприпасом. Ілюстративне фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю. І хоча офіційні версії припинення постачання на сьогодні різні, джерело журналістів в уряді Німеччини назвало головну з них.

Про це повідомляє впливове європейське видання Politico.

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Сьогодні дійсно не існує жодного ембарго на постачання боєприпасів для ЦАХАЛ, але, за словами джерела Politico, найголовнішим побоюванням в уряді Німеччини є те, що зброя буде використовуватись у геноциді цивільних у Лівані чи Палестині.

"У Раді очікують запевнень Ізраїлю, що він не використовуватиме німецьку зброю в геноциді", — сказав співрозмовник журналістів.

Відповідно до закону Німеччини про контроль над військовою зброєю, уряд повинен забезпечити, щоб доставлена ​​зброя не використовувалася для ударів по цивільних цілях. Проти Німеччини вже було подано ряд позовів про припинення експорту зброї.

Politico акцентує, що дозволи на продаж Німеччиною зброї для Ізраїля цього року різко впали. З січня по серпень Німеччина схвалила експорт зброї лише на 14,5 мільйонів євро; лише 2 відсотки з них були "воєнною зброєю", а 98 відсотків — "іншим військовим обладнанням", таким як шоломи, захисні жилети та засоби зв’язку.

Сам Шольц назвав іншу причину падіння продажів Ізраїлю, звинувативши вузькі місця, спричинені переоснащенням Бундесверу та тим фактом, що Німеччина надсилає зброю Україні.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.

Своєю чергою колишній президент США і нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю слід дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.