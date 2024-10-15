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Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются

15 октября 2024 00:22
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Германия опасается, что Израиль использует оружие для геноцида, поэтому прекратила поставки
Солдат НАТО с боеприпасом. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности на поставку оружия Израилю. И хотя официальные версии прекращения поставок сегодня разные, источник журналистов в правительстве Германии назвал главную из них.

Об этом сообщает влиятельное европейское издание Politico.

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Сегодня действительно не существует ни одного эмбарго на поставку боеприпасов для ЦАХАЛ, но, по словам источника Politico, главным опасением в правительстве Германии является то, что оружие будет использоваться в геноциде гражданских в Ливане или Палестине.

"В Совете ожидают заверений Израиля, что он не будет использовать немецкое оружие в геноциде", — сказал собеседник журналистов. 

Согласно закону Германии о контроле над военным оружием, правительство должно обеспечить, чтобы доставленное оружие не использовалось для ударов по гражданским целям. Против Германии уже был подан ряд исков о прекращении экспорта оружия.

Politico акцентирует, что разрешения на продажу Германией оружия для Израиля в этом году резко упали. С января по август Германия одобрила экспорт оружия всего на 14,5 миллиона евро; только 2 процента из них были "военным оружием", а 98 процентов — "другим военным оборудованием", таким как шлемы, защитные жилеты и средства связи.

Сам Шольц назвал другую причину падения продаж Израиля, обвинив узкие места, вызванные переоснащением Бундесвера и тем, что Германия посылает оружие Украине.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.

В свою очередь бывший президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.

Германия Израиль оружие Палестина війна

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