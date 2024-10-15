Германия опасается, что Израиль использует оружие для геноцида, поэтому прекратила поставки

Немцы заблокировали Израилю поставки оружия — стало известно, чего опасаются
Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности на поставку оружия Израилю. И хотя официальные версии прекращения поставок сегодня разные, источник журналистов в правительстве Германии назвал главную из них.
Об этом сообщает влиятельное европейское издание Politico.
Почему Германия заблокировала поставки оружия для ЦАХАЛ
Сегодня действительно не существует ни одного эмбарго на поставку боеприпасов для ЦАХАЛ, но, по словам источника Politico, главным опасением в правительстве Германии является то, что оружие будет использоваться в геноциде гражданских в Ливане или Палестине.
"В Совете ожидают заверений Израиля, что он не будет использовать немецкое оружие в геноциде", — сказал собеседник журналистов.
Согласно закону Германии о контроле над военным оружием, правительство должно обеспечить, чтобы доставленное оружие не использовалось для ударов по гражданским целям. Против Германии уже был подан ряд исков о прекращении экспорта оружия.
Politico акцентирует, что разрешения на продажу Германией оружия для Израиля в этом году резко упали. С января по август Германия одобрила экспорт оружия всего на 14,5 миллиона евро; только 2 процента из них были "военным оружием", а 98 процентов — "другим военным оборудованием", таким как шлемы, защитные жилеты и средства связи.
Сам Шольц назвал другую причину падения продаж Израиля, обвинив узкие места, вызванные переоснащением Бундесвера и тем, что Германия посылает оружие Украине.
Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает возможную атаку Израиля на иранские ядерные установки.
В свою очередь бывший президент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.
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