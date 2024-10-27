Израиль уничтожил оборудование Ирана для производства баллистических ракет

Иранские ракеты. Фото: ypa.ir

Израиль нанес удар по сверхважному оборудованию по производству баллистических ракет в Иране. Эта атака подрывает возможности Ирана по производству снарядов.

Об этом сообщает издание Axios.

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По данным трех израильских источников, ответный удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.

Как пишет Axios, уничтожение оборудования серьезно повлияло на способность Ирана восстановить свой ракетный арсенал и, вероятно, может удержать Иран от дальнейших массированных обстрелов Израиля.

Источники сообщили, что Израиль нанес удар по 12 "планетарным смесителям", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

"Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что этот удар подрывает возможности Ирана по производству ракет. Израильские источники сообщили, что смесители являются очень сложным оборудованием, которое Иран не может производить самостоятельно и должен покупать в Китае", — пишет издание.

По словам источников, восстановление смесителей может занять не менее года.

Хотя Иран все еще имеет большой запас баллистических ракет, тот факт, что Иран не может производить новые снаряды, также ограничит его способность пополнять запасы баллистических ракет "Хезболла" и хуситов.

Напомним, в руководстве ЦАХАЛ подтвердили атаку на Иран. В свою очередь иранцы сообщили, что слышали звуки взрывов в Исфахане, Мешхеде и провинции Курдистан.

Ранее Новини.LIVE писали, что на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности по поставкам оружия Израилю.