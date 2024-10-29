Єрмак поділився деталями зустрічі з Джейком Салліваном

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Сполучені Штати. Він провів зустріч з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це керівник ОП повідомив у вівторок, 29 жовтня.

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Єрмак зазначив, що вони обговорили План перемоги України, імплементацію Формули миру, фронт, зброю та військових КНДР, яких Росія готує до війни проти України.

"Військова допомога Україні, санкції проти Росії, посилення тиску на союзників Москви — це важливо. За ці роки співпраці нам з Джейком вдалося швидко знаходити рішення, виконуючи задачі президентів, які потім узгоджували між собою лідери держав", — йдеться в повідомлені.

Голова Офісу президента подякував Саллівану за конкретну та предметну розмову.

Раніше Єрмак заявив, що Україна не боїться перемоги кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, голова Офісу президента відповів, коли відбудуться вибори президента. За його словами, це буде одразу після закінчення війни.