Вибори у США — Єрмак відповів, чи боїться Україна перемоги Трампа

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не боїться перемоги кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на виборах. Він зазначив, що Трамп говорить про необхідність справедливого миру.

Про це Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera у неділю, 27 жовтня.

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"Ми не боїмося, після майже трьох років війни, як нам бути? Очевидно, для нас політика Сполучених Штатів має велике значення, вони наш головний союзник. І ми добре знаємо, що американське суспільство з нами", — наголосив Єрмак.

Він нагадав, що нещодавні зустрічі президента Володимира Зеленського з Джо Байденом та Камалою Гарріс "відбулися в теплій атмосфері". Єрмак каже, що зустріч Зеленського з Трампом також "пройшла дуже добре".

"Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена", — зазначив він.

Керівник ОП підкреслив, що Трамп також висловлює думки про важливість справедливого миру. Він зазначив, що, попри різницю між Республіканською та Демократичною партіями, республіканці добре усвідомлюють, що напад на Україну здійснила Росія.

Нагадаємо, 27 жовтня у США близько 35 мільйонів людей вже проголосували достроково за наступного президента.

Раніше Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчому опитуванні, набравши на 10 % більше.